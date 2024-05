"Buona festa della mamma dal profondo... del mio cuore", scrive il musicista nella didascalia e poi aggiunge: "Oh mer**, non dovevo postarlo!... Ma dovete ammettere che è pazzesco...". Nell'immagine la splendida attrice americana appare di schiena, completamente senza veli, con il didietro appoggiato alla ringhiera di un balcone. Immediati i commenti dei fan, che hanno dimostrato di apprezzare questo insolito e stravagante "omaggio" per la Festa della Mamma.

Le reazioni Non pochi però anche i commenti critici e increduli, di chi ha trovato di pessimo gusto il gesto di postare uno scatto di nudo della propria fidanzata proprio in occasione della Festa della Mamma.

Nessuna reazione, almeno social, da parte di Halle Berry, che, dal canto suo, ha preferito celebrare la Festa in modo più tradizionale, condividendo delle foto di sé con sua madre, accompagnandole con parole di affetto nella didascalia.

L'attrice avrà apprezzato lo spirito giocoso dello scatto postato dal fidanzato e lo avrà interpretato per quello che probabilmente era, ovvero una dimostrazione del suo amore per lei?

Insieme da quattro anni Halle Berry e Van Hunt hanno iniziato la loro relazione nel 2020. La coppia ha spesso reso pubblici momenti e gesti di affetto. Lo scorso anno ad esempio Halle Berry ha condiviso un dolce post sui social media in onore di Hunt, evidenziando la loro connessione profonda e il rispetto reciproco che li lega.

Nel gennaio 2022 i due avevano scatenato il gossip su un loro matrimonio segreto, che in realtà non c'è mai stato.

Il costoso divorzio da Oliver Martinez Nell'agosto dello scorso anni, dopo ben otto anni di battaglie legali, Halle Berry e l'ex marito Olivier Martinez, hanno divorziato. Stando ai documenti depositati presso il tribunale pare che la star di "Catwoman" dovrà pagare 8mila dollari al mese per il mantenimento del figlio di 9 anni, Maceo, nato dal matrimonio con l’attore. L'attrice dovrà anche sostenere "le spese per la scuola privata, le uniformi scolastiche e il materiale scolastico" del figlio. Il pagamento verrà effettuato direttamente alla scuola. Alla Berry è stato imposto di versare nel conto di Martinez il 4,3% di qualsiasi reddito che intaschi e che sia superiore a 2 milioni di dollari, considerandolo una somma aggiuntiva per il mantenimento del figlio. Inoltre l'attrice premio Oscar per "Monster's Ball" ha accettato di pagare totalmente le spese per le attività extrascolastiche del bambino. Dovrà anche rimborsare l’ex marito le spese già sostenute per l’anno scolastico 2023-2024. Per mettere la parola fine alla lunga battaglia legale, Halle ha anche accettato di contribuire alle spese legali di Olivier Martinez (con 55mila dollari).

Per Halle il tempo non passa mai Non che la sexy attrice non abbia già mostrato in più occasioni le sue curve bollenti ai suoi sui oltre un milione di follower. A quasi 58 anni per lei il tempo sembra non essere mai passato. La sua forma fisica è rimasta la stessa anche col passare degli anni e quelle curve killer, che avevano fatto impazzire il pubblico quando, in total look di pelle nera e orecchie da gatta, vestiva i panni di "Catwoman" nel 2004, sono esattamente le stesse a quasi vent'anni di distanza.

"Sono in menopausa" Di recente l'attrice, dall'alto di un podio a Capitol Hill, la sede del Congresso Usa, è intervenuta a sostegno di una legge che stanzierebbe 275 milioni di dollari per la ricerca e l'educazione alla menopausa. "Sono in menopausa, ok?" ha gridato la Berry alla folla fuori dal Congresso: "Non c'e' nulla di cui vergognarsi. Dobbiamo parlare di una fase normale della nostra vita. I nostri medici non riescono neanche a pronunciare la parola con noi, figuriamoci guidarci nel percorso".

Alcuni mesi fa l'attrice aveva parlato anche della sua esperienza con la perimenopausa, ossia il periodo che precede la menopausa, raccontando che il medico fece una diagnosi sbagliata: "Non sapeva nulla - disse - e non mi preparò".