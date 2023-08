I soldi per il figlio

Halle Berry, oltre ai soldi mensili, dovrà pagare anche "le spese per la scuola privata, le uniformi scolastiche e il materiale scolastico" del figlio. Il pagamento verrà effettuato direttamente alla scuola. Dal mese di aprile le è stato imposto di versare nel conto di Martinez il 4,3% di qualsiasi reddito che intaschi e che sia superiore a 2 milioni di dollari, considerandolo una somma aggiuntiva per il mantenimento del figlio. Inoltre l'attrice premio Oscar per "Monster's Ball" ha accettato di pagare totalmente le spese per le attività extrascolastiche del bambino. Dovrà anche rimborsare l’ex marito le spese già sostenute per l’anno scolastico 2023-2024. Per mettere la parola fine alla lunga battaglia legale, Halle ha anche accettato di contribuire alle spese legali di Olivier Martinez (con 55mila dollari).