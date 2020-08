Halle Berry è una provocante sirena e il web impazzisce per quel bikini dai tagli osé

Emerge dal mare con una camminata felina e super sexy da perfetta Catwoman e il web impazzisce. Per i suoi 54 anni Halle Berry regala ai suoi follower un video ad alto tasso erotico, una vera e propria provocazione social. Dopo lo scatto da Bond Girl di qualche giorno fa, eccola con un bikini cut out, pieno di tagli che scoprono le sue curve conturbanti.

Il 14 agosto ha spento 54 candeline, ma per lei il tempo sembra non essere mai passato. La sua forma fisica è rimasta la stessa anche col passare degli anni e quelle curve killer, che avevano fatto impazzire il pubblico quando, in total look di pelle nera e orecchie da gatta, vestiva i panni di "Catwoman" nel 2004, sono esattamente le stesse a 16 anni di distanza.

“Leo Season in full effect”, "La stagione del leone in tutto il suo splendore", ha scritto l'attrice citando il suo segno zodiacale, il leone.

E lo splendore di Halle Berry è frutto di un duro e costante allenamento, reso ancora più intenso negli ultimi mesi durante la preparazione fisica fatta per il suo ultimo film, "Bruised", in cui interpreta Jackie "Justice", una lottatrice di MMA caduta in disgrazia che cerca la rivincita della sua vita.

In pieno lockdown poi l'attrice ha lanciato una community social dedicata al benessere e alla forma fisica, condividendo la sua passione per il fitness con i suoi numerosissimi follower.

