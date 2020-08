Halle Berry è ancora una sexy Bond Girl: in bikini arancione come in "La morte può attendere"

Sexy e affascinante come 18 anni fa. Era il 2002 quando in "La morte può attendere" una sensualissima Halle Berry riemergeva dal mare in bikini arancione e seduceva Pierce Brosnan con le sue curve bollenti. Rieccola, a 53 anni, con un due pezzi che ricorda quello del film della saga dedicata a James Bond. E le sue curve sono ancora super hot: quelle di una vera Bond Girl.

In uno scatto postato su Instagram, mentre cammina sulla spiaggia, Halle Berry dimostra di avere ancora tutto ciò che serve per essere una Bond Girl quindi: un fisico tonico, curve sexy e fascino da vendere.

Tutto merito di regolari sessioni di fitness e di una dieta ponderata ed attenta.

La Berry è infatti una fanatica del training e dello yoga e si allena quotidianamente come dimostrano i numerosi scatti condivisi anche durante la pandemia.



Ad aprile l'attrice aveva confessato, durante il "The Tonight Show With Jimmy Fallon", come fosse riconoscente al suo co-protagonista Pierce Brosnan per averle salvato la vita dal soffocamento praticandole la manovra di Heimilich durante le riprese del film: "James Bond sa come si fa l'Heimlich! Sarà sempre una delle mie persone preferite in tutto il mondo".

L'attrice è apparsa l'ultima volta sul grande schermo l'anno scorso in "John Wick: Capitolo 3 - Parabellum " con Keanu Reeves. Il prossimo film in cui sarà non solo attrice ma anche regista è "Bruised", che sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il mese prossimo, un dramma ambientato nel mondo delle arti marziali miste. Nella pellicola, che segna il suo debutto alla regia, la Berry interpreta una ex combattente di MMA che ha perso la custodia di suo figlio e si imbarca in una missione per riconquistare sia suo figlio sia la sua carriera.

