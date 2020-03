Coronavirus, in quarantena Halle Berry fa la sauna e il figlio cammina sui tacchi della mamma

In quarantena forzata ognuno si ingegna come può e c'è chi, come il piccolo Maceo, 6 anni, figlio di Halle Berry ha trovato uno dei divertimenti più gettonati dai bambini: indossare le scarpe col tacco alto della mamma. L'attrice, che invece si dedica a saune e buone letture, lo lascia fare e anzi lo riprende con il telefonino condividendo il divertente video sui social...



Dopo aver messo gli stivali bianchi di mamma Halle, Maceo cammina per un po'in casa prima di provare a salire le scale. "#Quarantine Day 12", scrive l'attrice di "Catwoman" condividendo il video con alcune faccine che ridono.

Lei dal canto suo si dedica alla cura di sé e dalla sua spa casalinga elargisce consigli utili per tutte svelando i “fantastici quattro” passaggi fondamentali per avere una pelle impeccabile. Lo fa dopo aver ringraziato tutti coloro che stanno mantenendo la distanza di sicurezza richiesta: "Viringrazio dal profondo del mio cuore perchè in questo modo state servendo alla vostra comunità. Le cose sono particolarmente folli", aggiunge e ricorda: "La cura di sé è assolutamente essenziale in questo momento...".

