Halle Berry in versione "miss maglietta bagnata" per il suo compleanno

Nell'ultimo anno Halle Berry ha dimostrato di essere in forma smagliante, postando spesso scatti sul suo profilo Instagram che sprizzano sensualità e mettono in bella mostra particolari del suo corpo. Per il suo compleanno (ne ha compiuti 53) l'attrice premio Oscar per "Monster's Ball" non è stata da meno e ha condiviso una foto sexy in cui appare in stile "miss maglietta bagnata" lasciando intravedere il décolleté sotto alla scritta "no bra club" (club delle senza reggiseno).