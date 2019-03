Halle Berry, topless e nuovo tattoo sulla schiena: "Sono una sirena?"

In topless, la schiena sinuosa e nuda lungo la quale una vite tatuata si "arrampica" sulla spina dorsale. Halle Berry, 52 anni ha mostrato su Instagram il suo nuovo tattoo. Ai fornelli, vestita solo con una gonna di pailettes e nulla sopra la bellissima attrice di "X-Men" appare più tonica e in forma che mai. "Chi dice che non sono una sirena", scrive Halle con una padella in una mano e un uovo nell'altra...

In alcuni altri scatti condivisi sui social l'attrice è alle prese con un duro allenamento. Nel prossimo film di cui sarà anche regista, la Berry infatti interpreta una lottatrice di arti marziali miste. Per questo si sta preparando alla parte con l’asso statunitense Ufc Brian Ortega.