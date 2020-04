Halle Berry, dopo la doccia un selfie... in maschera

Halle Berry sembra aver fatto un patto con il diavolo e a 53 anni vanta ancora un fiisico e una pelle da ragazzina. A causa dell'isolamento casalingo, l'attrice ha più tempo per prendersi cura di se stessa e ha regalato ai follower un selfie post doccia in cui "indossa" solo una maschera per il viso: "Questo elisir illumina e distende il viso, attenua le rughe e migliora la lucentezza naturale della pelle. E' super facile!"

"Non c'è miglior momento di ora per prendersi cura della propria pelle. Oggi voglio condividere una delle mie maschere casalinghe preferite, usando ingredienti che molti di voi hanno già in cucina", ha spiegato l'attrice. La Berry ha anche creato una community in cui suggerisce allenamenti, ricette, suggerimenti e consigli per prendersi cura di se stessi.

ELISIR MAGICO - Per la sua maschera naturale fatta in casa l'attrice ha mescolato due cucchiai di infuso di te verde, un pizzico di curcuma, mezzo cucchiaino di succo di limone e un quarto di tazza di yogurt bianco, "Stendete sul viso e lasciate riposare per tre minuti. Aggiungete un secondo strato e attendete altri dieci minuti. Sciacquate con acqua tiepida e applicate una crema idratante", ha spiegato l'attrice. La sua "pozione magica" avrà lo stesso effetto anche sui suoi sei milioni di follower?

