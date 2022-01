Halle Berry sposa per la quarta volta? Ecco gli indizi social...

Halle Berry si è sposata per la quarta volta? Così sembrerebbe dagli indizi seminati sui social dall'interprete di "Catwoman", che ha pubblicato una foto in una chiesetta labbra contro labbra con il musicista Van Hunt e la scritta: "well…IT’S OFFICIAL". Amici e colleghi hanno inondato il profilo di auguri e congratulazioni, ma forse Halle si è solo voluta divertire un po' per scatenare il gossip di inizio anno...