Miley Cyrus, schiuma da barba in faccia e... niente altro addosso

Seno coperto a malapena dalla mano, gambe in bella vista con tanto di lividi e schiuma da barba in faccia. Su Instagram Miley Cyrus continua a postare foto hot, da vera bad girl. E se i fan esultano, la mamma della star, Tish , è smepre più preoccupata. Secondo i soliti beninformati avrebbe infatti chiesto aiuto a Liam Hemsworth per convincerla a entrare in rehab . Ci riuscirà?

Il magazine "Life&Style", infatti, scrive che Tish non ne può più del comportamento anomalo della figlia, che passa dagli scatti d'ira a momenti di profonda depressione, e dipenderebbero proprio "dall'uso di droga e alcol". La colpa sarebbe degli ex, così la mamma avrebbe chiesto una mano proprio a loro, per convincerla a "seguire in un programma di riabilitazione di 30 giorni". Ma Miley non sembra convinta e sui social continua a mostrare la sua vita spericolata.