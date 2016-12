Miley Cyrus, serata da protagonista (nuda): dopo lo show di Mtv il nuovo album

Già prima dello show Miley aveva postato sul suo profilo Instagram scatti ad alto tasso erotico. Nuda davanti allo specchio del bagno, con le stelline a coprire le parti intime. E poi uno scatto con il lato B completamente scoperto. Insomma, che sarebbe stata una notte bollente lo si sapeva. Ma stavolta la Cyrus ha superato se stessa.



Scintille con Nicki Minaj - Nella notte dei Video Music Awards sono però volati anche gli stracci. Nicki Minaj, sul palco per ritirare il premio per il miglior video Hip Hop, ha colto infatti l'occasione per insultare la collega-rivale. "Torniamo adesso a quella str** che aveva molto da dire su di me alla stampa. Miley tutto a posto?" ha esordito, riferndosi all'intervista al New York Times in cui la Cyrus riteneva 'poco carino' che la Minaj si lamentasse per non aver avuto nessuna candidatura importante. Per una volta la reginetta degli eccessi ha preferito non alimentare la polemica: "Rilasciamo tutti interviste e sappiamo bene come le manipolano. Congratulazioni Nicki".



A sorpresa il nuovo album in Rete - Non solo sorprendente sul palco ma anche fuori. Nella notte che l'ha vista protagonista agli Mtv Vma, Miley Cyrus ha pubblicato l'album "Miley Cyrus and her dead petz". Una svolta, nella carriera della popstar, tanto musicale quanto distributiva, con la scelta di proporre gratuitamente il nuovo lavoro su un sito dedicato. "Questa musica non è stata pensata come una ribellione ma come un dono", ha detto al "New York Times". Per il nuovo progetto ha collaborato con Wayne Coyne e i suoi Flaming Lips, di cui si sentono le influenze nelle tracce più venate di rock psichedelico. Uno dei brani, il singolo "Dooo it!", e' stato proposto dal vivo nella serata organizzata da Mtv ed è giù uscito anche sotto forma di video, con immagini provocatorie e un po' disturbanti di liquidi colorati che sgorgano dalla bocca dell'artista. Nel disco anche collaborazioni come quella con Big Sean in "Tangerine" e Ariel Pink in "Tiger Dreams".