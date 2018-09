Jimmy Bennett rilancia le accuse: "Sì, Asia Argento mi ha violentato"

"Ci siamo incontrati al Ritz Carlton a Marina del Rey in California", spiega Bennett ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena" su La7, ripercorrendo i fatti risalenti a 5 anni fa. "Ero con un accompagnatore che è salito fino alla stanza dell'albergo. Asia era entusiasta e mi guardava dritta negli occhi, poi ha dato uno sguardo al mio accompagnatore e gli ha chiesto: 'Ma tu chi sei?'. Lo ha fatto sempre sentire un intruso durante l'incontro e quindi il mio accompagnatore ci ha lasciato soli".



"Ha iniziato a baciarmi, poi mi ha spogliato" - Secondo Bennett, la situazione è precipitata in poco tempo. "Asia mi ha offerto dello champagne e ha iniziato a fumare una sigaretta mentre mi raccontava del film che intendeva girare con me - racconta -. Mi ha preso il viso, mi ha guardato e mi ha detto: 'Mi sei mancato tantissimo' e ha iniziato a baciarmi. Ho pensato che mi stesse mostrando il suo affetto. Il bacio si è prolungato e ho avuto l'impressione che non fosse un bacio amichevole, ma che stesse cercando di esplorare la situazione. Dopo Asia ha appoggiato le mani sul mio corpo in modalità diverse e poi mi ha spinto sul letto e mi ha slacciato la cintura e i pantaloni".



"La chiamavo mamma" - Sul suo rapporto con Asia Argento, Bennett ricorda di averla chiamata mamma. "Sul set di 'Ingannevole è il cuore più di ogni cosa' (film del 2004 diretto da Asia Argento, ndr) Asia era come una seconda mamma, questo è il sentimento che ci ha legato dal primo giorno. Il nostro rapporto è sempre stato molto ravvicinato. Asia era molto concentrata sul film e voleva incarnare il rapporto madre e figlio in modo che fosse più realistico possibile, ma sembrava andasse oltre l'aspetto professionale".



"Continuava a inviarmi foto" - "Dopo il film del 2004 - spiega ancora Bennett - il nostro rapporto è continuato via sms, via mail, ma non l'ho più vista". Successivamente "è stata Asia, nel 2013, a propormi l'incontro via twitter e poi con mail private abbiamo stabilito di incontrarci. Non ero sorpreso, sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati ed ero contento di vederla. Mi parlava di un film italiano al quale lei volesse che partecipassi. Ricordo però che mi sentivo un po' strano. Asia continuava a inviarmi delle foto e dei bigliettini che scriveva nella sua stanza di hotel. Per me c'è sempre stata una barriera culturale, non sapevo se il suo atteggiamento fosse una maniera di mostrare affetto e quindi non sapevo cosa aspettarmi. Per me - conclude Bennett - era come incontrare una amica".