Caso Asia Argento, Jimmy Bennett accusato di molestie dall'ex fidanzata

Un nuovo tassello si aggiunge al caso Asia Argento-Jimmy Bennett. L'accusatore della regista italiana sarebbe infatti stato denunciato a sua volta per molestie dalla ex fidanzata nel 2015 (stesso anno dei fatti contestati alla Argento). A quanto riporta Daily Beast la ragazza aveva ottenuto un ordine di restrizione temporaneo, in seguito ad episodi di stalking e minacce. Bennett è stato inoltre accusato di pornografia minorile.

"Alle spalle ha alcune storie di droga, potenzialmente poteva essere un violento. Dopo la rottura non la smetteva di tormentarmi, per questo io e mia mamma non ci sentivamo al sicuro", ha dichiarato la ragazza nella denuncia. "Avevo 17 anni e Jimmy 18, mi convinse a fare sesso con lui. Non avevo mai fatto sesso prima. Si è fatto strada nella mia vita e mi ha manipolata fino a farsi mandare delle mie foto nuda: questo mi ha creato danni emotivi". Il 17 luglio del 2015 i giudici della Corte Suprema di Los Angeles hanno emesso una misura restrittiva temporanea nei confronti di Bennett, al fine di proteggere la ex fidanzata e sua mamma.