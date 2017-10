Jean-Claude Van Damme, una vita fra arti marziali e cinema

Dalle arti marziali alla macchina da presa: è la storia di una carriera, e di una vita, tutt'altro che banali: quella del belga Jean-Claude Van Damme, diventato celebre per i suoi action-movies, a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90. Nato in un piccolo sobborgo di Bruxelles, a Berchem-Saint- Agathe, ben presto Van Damme ha trasformato la sua profonda conoscenza delle antiche arti orientali di auto-difesa in un talento da esprimere sul set. Ha all'attivo ben 54 film da attore e 13 da produttore e, prossimamente, lo vedremo in una serie tv di Amazon Prime, in cui Jean-Claude interpreterà se stesso, sotto lo pseudonimo di Jean-Claude Van Johnson.



Senza esclusione di colpi, Balck Eagle, Kickboxer, Lionheart, Double Impact, Double Team, questi sono solo alcuni tra i suoi film più famosi, in cui le scene di combattimento non mancano, a suon di colpi spettacolari e mosse di arti marziali ai limiti dell'estremo. Le sue capacità, agli inizi di carriera, vennero notate anche da Arnold Schwarzenegger, che lo ingaggiò per interpretare l'antagonista alieno nel film Predator. Il cattivo rapporto con il produttore Joel Silver, le intemperanze stesse del belga ed il mancato adattamento a quel ruolo, però, gli costarono il posto e venne sostituito da Kevin Peter Hall. In questa clip ripercorriamo tutte le gesta cinematografiche di uno dei più grandi combattenti della storia del cinema!