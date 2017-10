JAZZMI, a Milano la seconda edizione del festival: uno sguardo caleidoscopico sul jazz

E' davvero difficile dare un'ordine alla quantità di eventi che animeranno la città grazie al festival. I punti nevralgici dei concerti saranno Triennale Teatro dell'arte e Blu Note. Ma la programmazione si espanderà a macchia d'olio in tante altre sedi (Santeria Social Club, Base Milano, Spirit De Milan, Teatro Dal Verme, Alcatraz, Palazzo Litta, Acquario Civico, Museo del 900, Planetario, Archivio di Stato, Rotonda della Besana, Galleria d’Arte Moderna, Casa Verdi, Casello Sempione) e in strutture site nelle periferie.



Come abbiamo detto tanti nomi prestigiosi saranno protagonisti, sia nell'ottica di miti del genere che in quella di protagonisti dell'attualità del jazz in un continuo percorso in avanti che si basa su un mix con altre culture musicali. Ci saranno oltre ai già citati, Al Di Meola, Mike Stern & Dave Weckl Band, Joe Lovano Classic Quartet, Maria Gadù, Chilly Gonzales & Kaiser Quartett (dopo il successo riscosso in occasione della sua esibizione a Piano City 2017), De La Soul, capostipiti del movimento hip hop, Laura Mvula, nuova regina dell’r’n’b-soul, Mulatu Astatke, padrino dell'ethio-jazz, la pianista francese Eve Risser, l'ensemble Abraham Inc. con David Krakauer, Fred Wesley & SoCALLED. Spazio anche a due giganti del panorama italiano, come Stefano Bollani e Paolo Fresu: il primo con una serata inedita interamente dedicata a Milano, il secondo accompagnato da Daniele Di Bonaventura, con un concerto dedicato al Laudario di Cortona, la più antica collezione di musica italiana.



Tra gli incontri da segnalare quello con Donny McCaslin, sassofonista e recente collaboratore di David Bowie nel suo ultimo album "Blackstar". In cartellone anche di tre pellicole dedicate a Miles Davis, John Coltrane e Bill Frisell in altrettanti appuntamenti al Cinema Anteo, oltre a documentari su figure storiche come Rahsaan Roland Kirk, il leader della prima vera jazz band della storia, Nick La Rocca, Lee Morgan e Jimmy Scott.



JAZZMI è ideato e prodotto da Triennale Teatro dell'Arte e Ponderosa Music & Art, in collaborazione con Blue Note Milano, realizzato grazie al Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, sotto la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini.