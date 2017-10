"Musica Ribelle", le canzoni di Finardi per un'opera rock che racconta un'epoca

"La proposta di Pietro (Contorno, ndr) mi ha lusingato", racconta Finardi, che dello spettacolo ha supervisionato gli arrangiamenti ora rock, ora elettronici di classici come 'La radio', 'Extraterrestre' e 'Musica Ribelle'. "Mi è arrivata mentre riscoprivo i nastri originali dei miei primi dischi", aggiunge il cantautore, che ha recentemente ripubblicato gli album del suo esordio: "Quello era un documento di com'ero allora, questa è una visione di come la mia generazione è stata percepita. E' come Pietro vede Eugenio...".



E Finardi ci tiene a sottolinearlo: "Non è una mia biografia, e nemmeno una celebrazione, non ci sono atteggiamenti predicatori. Noi sognavamo di cambiare il mondo prima che questo cambiasse noi, oggi i giovani devono cambiare loro stessi prima che il mondo letteralmente gli cambi sotto i piedi: sono due prospettive simmetriche, ci sono molti paralleli".



La trama si svolge a Milano, in un vecchio scantinato da tempo in disuso che viene affittato da una street gang di giovani rapper, graffittari, dj per preparare un rave notturno, ma la stessa cantina nel ’73 era il covo di un collettivo, la sua sala prove, la sua stamperia, la sua radio libera. "Credo che l'idea narrativa, ovvero il ritrovamento di un diario degli anni '70 da parte di alcuni giovani dei giorni nostri, sia geniale. C'è l'anima dello spettacolo, l'incontro di generazioni", racconta Federico Marignetti, che interpreta il protagonista, Vento, ribelle che vive nel pieno di un periodo di contestazione e rivoluzione ma è allergico all'ortodossia. Le vicende dei due collettivi vengono infatti osservate su un doppio binario temporale, in un intreccio di storie con molte similitudini. Due generazioni a confronto quindi, che corrono in parallelo e che per un curioso gioco del destino si ritrovano nello stesso luogo a vivere la musica, le storie d’amore, di radio libere, di sogni, delusioni e fughe e per le quali "Musica Ribelle" rappresenta non solo una canzone, bensì un modo di essere, un atteggiamento, uno spirito.