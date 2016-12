Nomadi, dal cassetto della memoria, la voce di Augusto Daolio in una serie di brani inediti

Siete andati a scovare cose che sembravano perdute...

Ogni tanto apro un cassetto e trovo cose che avevo dimenticato. In questo caso devo dire grazie alla Universal che è andata a scovare negli archivi delle vere chicche. Alcuni dei demo e degli inediti presenti in questa raccolta li ricordavo, altri devo dire che li avevo dimenticati quindi è stata una scoperta anche per me sentire un Augusto con una voce così vincente, la sua voce così unica e inconfondibile.



Come mai erano stati messi da parte?

Perché magari in quel momento non ci credevamo molto o avevamo preferito puntare su altri. Poi quando passa il momento vai avanti e non recuperi ciò che hai lasciato indietro, e magari lo dimentichi anche se aveva un suo valore. Dopo il 1975 poi i Nomadi si sono spostati in un terreno più cantautoriale e quindi a maggior ragione quei pezzi non erano più utilizzabili.



Che effetto ti ha fatto riascoltare queste canzoni?

E' stato un misto di emozione e commozione. Nel risentire Augusto in questo modo sembrava che fosse lì accanto a me per terminare questo lavoro. Poi sai, si sommano tanti ricordi, di quando abbiamo lavorato a queste canzoni, le abbiamo incise. La sua voce è stata unica. Queste sono cose che ti permettono di ricordare una persona, che è diverso dal vivere di ricordi. Se lui fosse stato ancora qui avrebbe riso nel ritrovare queste canzoni.



La raccolta si ferma al 1979. Dobbiamo aspettarci un secondo volume o gli inediti erano solo relativi a quel periodo?

Il materiale inedito si ferma a quel periodo, non abbiamo altro. Negli recenti non abbiamo prodotto materiale in sovrabbondanza.Tra gli anni 60 e i primi 70, quando il formato principale era il singolo e non l'album, si provinavano molte canzoni. Quando l'Lp ha preso il sopravvento invece si realizzavano quelle canzoni destinate al disco e non oltre. Anche perché sono sempre stato convinto che in un disco mettere più di 10 brani sia sprecato: la gente si innamora di 3 o 4 pezzi, poi il resto lo scorda: che senso ha fare lavori troppo lunghi?



Questo è un lavoro che si ferma alla pubblicazione discografica o pensi di proporre qualcuno di questi brani dal vivo?

Sarà molto difficile. Per ora lasciamole vivere solo nell'interpretazione di Augusto, che è la cosa più importante di questo progetto. Poi... non dico mai, magari una o due potrebbero fare capolino in qualche concerto ma di sicuro non avranno lo stesso sapore.