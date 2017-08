J-Lo e Mariah Carey, sfida sexy a Las Vegas per le due dive rivali

La faida tra loro due è iniziata molti anni fa. Ora Mariah Carey e Jennifer Lopez tornano a fronteggiarsi, testa a testa, ma sulla doppia copertina di "Paper Magazine" per l'edizione speciale dedicata a Las Vegas. Le due dive non si risparmiano e nonostante l'età avanzi non lesinano in carica sensuale e charme personale da esibire per accaparrarsi l'interesse degli sguardi. Entrambe promuovono gli spettacoli che terranno nella città che non dorme mai.