Mariah Carey mostra sul palco le sue forme curvy

Per Mariah Carey sembra che la forma non sia più quella di una volta. La star americana si è esibita al Caesar's Palace di Las Vegas con un body molto audace e sgambato, fatto di lustrini e paillettes, con una profonda scollatura, apparendo più abbondante del solito. Ha cantato i suoi successi senza troppi movimenti, lasciando ai ballerini il compito di animare le coreografie...

Nonostante abbia raggiunto i 47 anni, la cantante non ha avuto paura di mettere in mostra le sue forme più arrotondate, dimostrando di andare fiera della sua fisicità. Sul web molti hater l'hanno accusata di aver offerto un'esibizione pigra e sfogliata. E così il video in cui accenna un balletto senza troppo entusiasmo è diventato virale.