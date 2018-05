A 57 anni Hugh Grant ha sposato Anna Eberstein, sua compagna da 6 anni e madre di 3 dei suoi 5 figli. Alla cerimonia celebrata giovedì nell'Ufficio di Stato Civile di Chelsea, a Londra, l'attore si è presentato con un elegante completo blu. Camicia azzurra e minigonna bianca per la moglie. Un testimone ha raccontato a "The Sun": "Sembrava un piccolo evento, con qualche amico e i parenti. Entrambi gli sposi avevano l'aria felice, sorridevano ai passanti e ridevano con i bambini".

Nel 2015 alla rivista "People" il protagonista di "Quattro matrimoni e un funerale" aveva confessato: "Non credo nel matrimonio. Ho visto pochissimi buoni esempi, forse cinque, nella mia vita, ma penso che diversamente sia una ricetta per la reciproca miseria". Nel frattempo Hugh Grant ha avuto modo di cambiare idea e da pochi giorni è ufficialmente "marito", con tanto di fede al dito: un vistoso anello con tre pietre rosse incastonate. Anna, 39 anni, ha optato invece per la classica vera in oro giallo. Dopo la funzione, gli sposi e gli invitati sono andati a festeggiare.