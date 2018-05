Il suo non sarà certo paragonabile al Royal Wedding, ma avverrà presumibilmente a Kensington e dintorni, in territorio... reale. A sposarsi è Hugh Grant, 57 anni, lo "scapolo d'oro d'Inghilterra". L'attore porterà all'altare, a fine maggio la fidanzata svedese Anna Eberstein, 39 anni. A far trapelare la notizia, tenuta ben segreta dall'interessato, sono state le pubblicazioni fatte all'ufficio del registro di Kensington e Chelsea.