Hugh Grant non riconosce Renée Zellweger, gaffe o colpa del ritocchino?

Pochi giorni fa, Renée Zellweger aveva pesantemente criticato i tabloid negando per l'ennesima volta di essersi rifatta. Da oltre un anno nega di essersi rifatta il naso, cambiando così i propri lineamenti. Il suo partner nei primi due episodi di "Bridget Jones", Hugh Grant, ha ironizzato sul volto dell'attrice dagli studi tv di "Watch What Happens Live". Davanti a sei nasi di attrici con cui ha lavorato in passato, non ha riconosciuto quello di Renée...