Home Festival di Treviso, sarà una quinta edizione "leggendaria": grandi nomi internazionali e... acqua gratis

E' stata presentata ufficialmente l'attesa quinta edizione dell' Home Festival di Treviso , uno degli eventi di musica live più apprezzati in Italia. Dal 30 agosto (data ad ingresso gratuito) fino al 3 settembre 2017 , su ben otto palchi ci saranno le esibizioni live di molti artisti di fama mondiale, tra cui Duran Duran , Liam Gallagher , Justice e Steve Angello. Tra i cantanti italiani, non mancheranno J-Ax e Fedez , Marracash e Gué Pequeno , Mannarino, Afterhours e Samuel (Subsonica).

Anche Tgcom24 seguirà l'evento come media partner : l'obiettivo è condividere le emozioni dell'Home Festival con i nostri telespettatori, lettori e ascoltatori radiofonici. Come infatti specificato dagli organizzatori, la quinta edizione sarà " leggendaria ". Oltre agli ospiti di calibro internazionale, i partecipanti - decine di migliaia sin dal primo anno, il 2010 - potranno usufruire di acqua gratis e dei " token " rimborsabili .

A spiegare le due grandi novità della quinta edizione è il founder Amedeo Lombardi: "Abbiamo deciso una svolta epocale, metteremo a disposizione dei punti di approvvigionamento e di ricarica di acqua potabile completamente gratuiti. Saremo i primi a farlo in Italia". Altra svolta storica per i festival musicali italiani è l'introduzione dei "token" rimborsabili. Tali gettoni di plastica, che sostituiscono il denaro vero nell'area dell'evento, potranno essere restituiti se non utilizzati, evitando così di perdere i propri soldi.