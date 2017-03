Emma Watson, niente selfie con i fan e un fidanzato top secret: ecco perché

"Per me fa la differenza tra l’essere capace di avere una vita o meno...". Niente selfie quindi con i fan per Emma Watson, che difende la sua privacy non rivelando nemmeno il nome del suo fidanzato. E in una lunga intervista a Vanity Fair la bella attrice si racconta a pochi giorni dall’arrivo nelle sale del film "La Bella e La Bestia" (in uscita il 16 marzo): "Da Hermione a Belle mi sono sentita come se avessi fatto la transizione da ragazza a donna sullo schermo...".

Un percorso di maturazione professionale che l'attrice britannica racconta nel servizio di copertina che Vanity le dedica. “Quando ho finito il film, mi sono sentita come se avessi fatto la transizione da ragazza a donna sullo schermo. Belle è una principessa Disney, ma non è un personaggio passivo, è padrona di se stessa e del proprio destino”, spiega la Watson, che si è trasformata dalla giovane Hermione Gringer di Harry Potter alla Belle di "La Bella e la Bestia", la versione in live-action dell’omonimo Classico Disney del 1991, in uscita in Italia il 16 marzo e che la vede protagonista con Dan Stevens (la Bestia, ndr).



In quanto alla sua idiosincrasia verso i selfie con i fan Emma non ha dubbi, violano la sua privacy: "Se qualcuno mi fa una foto e la posta, entro due secondi hanno tracciato dove sono esattamente nell'arco di 10 metri. Possono vedere cosa indosso e con chi sono. Non posso fornire questi dati. Dico: ‘Posso stare qui e rispondere a ogni domanda su Harry Potter che hai da farmi, ma non posso fare una foto’.”



E niente rivelazioni nemmeno sul nome del suo fidanzato e sul suo rapporto con lui: "Non posso parlare del mio ragazzo in un’intervista e dopo non aspettarmi che dei paparazzi mi fotografino sotto casa. Non si possono avere entrambe le cose...". Ma è soprattutto il rischio di diventare parte di uno show mediatico involontariamente che la porta a tenere ben separate la sua vita privata da quella professionale: "Ho notato che a Hollywood se hai un fidanzato, soprattutto mentre stai facendo promozione di un film, anche lui diventa parte dello show e io detesto questa cosa!".