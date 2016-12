Emma Watson e Dan Stevens in "La bella e la bestia": la fiaba diventa un live action

Il trailer del film, pubblicato sui social da poche ore, sta già raggiungendo visualizzazioni record, segno che "La Bella e la Bestia" rimane per tutti uno dei film d'animazione più amati della storia Disney. La versione live action della leggendaria fiaba arriva il 16 marzo 2017 nei cinema, a 25 anni di distanza da quel novembre 1991 in cui la versione animata uscì negli States. E ad interpretare i due protagonisti due attori eccezionali Emma Watson, la famosissima Hermione di Harry Potter per Belle e Dan Stevens nelle vesti del Principe Bestia.

La regia è affidata a Bill Condon, autore dei due Breaking Dawn, e la sceneggiatura a Stephen Chbosky.

Dopo Maleficent, Alice in Wonderland e Cenerentola, quindi un altro classico d'animazione Disney che sbarca sul grande schermo in versione live action. Un'operazione cinematografica ormai consolidata e che ha finora dato ottimi risultati.



Il film riporta sul grande schermo per il pubblico contemporaneo gli amati personaggi di una delle più belle storie d’amore mai raccontate. La Bella e la Bestia racconta il fantastico viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia, scoprendo l’anima gentile del Principe che si cela dentro di lui.



Nel cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nei panni di Mrs. Bric e Kevin Kline che interpreterà Maurice, il padre di Belle. Il film Disney La Bella e la Bestia è scritto da Evan Spiliotopoulos, Stephen Chbosky e Bill Condon e prodotto dai candidati all’Oscar David Hoberman e Todd Lieberman per Mandeville Films, mentre il vincitore dell’Emmy Jeffrey Silver, Thomas Schumacher e il candidato all’Oscar Don Hahn sono i produttori esecutivi.

La colonna sonora del film porterà la firma di Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar® due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991, e includerà nuove registrazioni delle canzoni originali scritte da Menken e Howard Ashman e tre nuovi brani scritti da Menken insieme al vincitore di tre Oscar Tim Rice.