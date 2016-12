Eagles Of Death Metal, la prima volta a Parigi dopo la strage del Bataclan

Di nuovo a Parigi, tre mesi dopo. Gli Eagles Of Death Metal sono tornati nella capitale francese per esibirsi per la prima volta dal tragico 13 novembre, data degli attacchi jihadisti. Il gruppo californiano si è esibito all'Olympia, di fronte a una platea composta in gran parte da superstiti del concerto del Bataclan. Il cantante Jesse Hugues ha chiesto qualche minuto di silenzio tra un brano e l'altro, "per ricordare".