Eagles of Death Metal tornano a Parigi, biglietti gratis per i sopravvissuti alla strage

Lo scorso novembre gli Eagles of Death Metal si erano ritrovati coinvolti nel terribile massacro del Bataclan di Parigi. Il 16 febbraio torneranno a esibirsi nella capitale francese, all' Olympia . La band ha deciso che i fan sopravvissuti alla strage potranno assistere gratuitamente al concerto. Il leader Jesse Hughes ha spiegato la scelta: "Il nostro amore per questa città e per la sua gente si è molto rafforzato nel corso di questi mesi".

Il rocker ha sottolineato: "Non abbiamo mai pensato di non tornare a suonare a Parigi per concludere il nostro concerto. Stiamo aspettando di tornare a febbraio e continuare la nostra missione di portare il rock'n'roll in giro per il mondo".



A febbraio la band americana recupererà anche le date italiane della tournée, che erano state annullate in seguito agli avvenimenti del 13 novembre 2015. Saranno il 27 a Treviso, il 28 a Torino e il 29 a Roma.