Parigi, gli Eagles of Death Metal tornano per la prima volta al Bataclan

Gli Eagles of Death Metal sono tornati oggi al Bataclan di Parigi per la prima volta dalla tragica notte del 13 novembre , quando l'irruzione dei terroristi durante un loro concerto fece 89 morti. Lunedì sera, sempre nella capitale francese, erano stati "ospiti" sul palco degli U2 .

Jesse Hughes e gli altri componenti della band californiana, in lacrime, hanno depositato fiori davanti alla sala concerti in cui si stavano esibendo prima dell'irruzione dei terroristi. Silenzio, raccoglimento e cordoglio, gli Eagles of Death Metal si sono raccolti per dieci lunghissimi minuti davanti alle bandiere, agli omaggi e ai fiori lasciate davanti al teatro. Alcuni passanti li hanno applauditi. Andando via, uno di loro ha fatto il segno della vittoria.