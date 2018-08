Migliorano le condizioni di Demi Lovato. L'ex stellina Disney, secondo quanto riporta il sito Tmz, sta rispondendo bene alle cure ed entro domenica dovrebbe lasciare l'ospedale. Dopo il ricovero d'urgenza di una settimana fa a causa di una overdose, la star 25enne proverà a curarsi in un rehab. Proprio come ha promesso ai genitori.

Demi lascerà quindi il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e tornerà in un centro di riabilitazione a tempo indeterminato. Era già stata in rehab 8 anni fa quando ha avuto un esaurimento nervoso.

Lo farà per la sua salute e per i genitori che sono giustamente molto preoccupati. Una fonte ha infatti raccontato ad HollywoodLife che la cantante ha promesso ai genitori di chiedere aiuto nel caso si trovasse di nuovo in pericolo. "Demi si è scusata con i suoi genitori e la sua famiglia per le sue ricadute - scrive il magazine - Sarà una strada lunga, dolorosa, difficile per lei. Si sente demoralizzata dopo il suo calvario e non vuole più sentirsi così".