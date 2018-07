Demi Lovato resta in ospedale: "Sta ancora molto male con nausea e febbre altissima"

Nausea e febbre alta. Complicazioni e condizioni ancora critiche per Demi Lovato , che resta in ospedale dopo il ricovero d'urgenza di una settimana fa a causa di una overdose. A rivelarlo è il magazine americano TMZ, che scrive: "I medici non hanno ancora una previsione su quando la cantante potrà uscire, sta ancora molto male".

Poche ore dopo il ricovero i familiari di Demi, accorsi all'ospedale, avevano parlato di un veloce recupero e dell'intenzione di trasferire la ragazza al più presto in un rehab. Ma al momento, stando alle fonti di TMZ, non ci sono le condizioni perché venga dimessa.



Pare che la cantante abbia davvero rischiato la vita a causa dell'overdose e che quindi sia necessario tenerla sotto osservazione ancora per un po'. Un'incognita resta poi come Demi reagirà, una volta che si sarà davvero rimessa, alla proposta di rientrare in un rehab, anche se negli ultimi mesi pare avesse già manifestato serie intenzioni di riconquistare totalmente la sobrietà e di abbandonare una serie di pericolose dipendenze, con le quali conviveva da anni.