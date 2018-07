Demi Lovato "risponde alle cure": sui social i vip si stringono attorno a lei

Nello scatto, che risale a 10 anni fa, appaiono Selena e Demi insieme e sorridenti. "Questa foto è risale a 10 anni fa, alla festa di compleanno per i 16 anni di Selena. Demi, ti amiamo. Il mondo è un posto migliore con i tuoi splendidi sorrisi. Il mio cuore oggi soffre". Le due ragazze si conoscono da quando erano piccole e sono sempre state grandi amiche, stupisce quindi che la Gomez non si sia espressa sui social a sostegno dell'amica.



Lo hanno fatto però molte altre star da Ariana Grande a Lady Gaga, che su Twitter e su Instagrma hanno voluto stringersi attorno alla cantante in ospedale,



Intanto la famiglia di Demi, che starebbe già progettando il passaggio dall'ospedale ad un rehab, non appena la cantante si sarà ripresa, fa sapere che “molte delle informazioni diffuse finora non sono corrette”. La scorrettezza riguarderebbe soprattutto la notizia che attribuiva all'eroina il malore subito dalla cantante pare infatti che a far collassare la cantante sia stata un'altra sostanza stupefacente non meglio identificata.