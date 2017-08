30 luglio 2017 18:07 Chester Bennigton, la moglie: "Ora canta senza dolore, ma io come vado avanti?" Talinda ricorda il compianto marito: "Era unʼanima luminosa e piena dʼamore". Arriva lʼomaggio anche del Duomo di Utrecht

E' toccante la lettera scritta dalla moglie di Chester Bennington, suicidatosi il 20 luglio, in cui l'ex-cantante dei Linkin Park è ricordato come padre e marito. Talinda spiega il dolore dei figli ("Hanno perso il loro eroe") e s'interroga sul futuro ("Come posso andare avanti?"), per poi sottolineare la gioia che provava nello stargli accanto: "Era un'anima luminosa e piena d'amore. Ora canta senza provare dolore".

Talinda si rivolge poi ai conoscenti e ai fan dei Linkin Park, che nei successivi alla morte del marito le sono stati vicini: "Vorrei dire alla comunità dove vivo e ai fan di tutto il mondo che, come famiglia, sentiamo il vostro amore e ringraziamo per le vostre condoglianze. So che ognuno di voi aiuterà a tenere viva la memoria di Chester".



È la stessa Talinda, tuttavia, a sottolineare come, nonostante l'affetto di quanti stimavano Bennington, per lei sia un momento più che mai duro: "Una settimana fa ho perso la mia anima gemella. Abbiamo avuto una vita da favola e ora tutto è diventato una macabra tragedia shakespeariana. Come faccio ad andare avanti? Come risollevare la mia anima distrutta?".



La moglie dell'ex-cantante dei Linkin Park, oltre a sottolineare la bontà d'animo che contraddistingueva Chester, fa riferimento ai suoi 'demoni' che lo tormentavano sin da giovane: "Ora non prova più alcun dolore nel cantare le sue canzoni". Talinda conclude poi la lettera con un messaggio di speranza: "Dio ci benedica tutti e ci aiuti ad avvicinarci l'un l'altro quando stiamo male".

Talinda Bennington, un amore indissolubile per Chester: "Era la mia anima gemella" 1 di 11 Instagram Instagram Talinda Bennington, un amore indissolubile per Chester: "Era la mia anima gemella" Nonostante senta il forte affetto di quanti conoscevano Chester Bennington, la moglie dell’ex-frontman dei Linkin Park è devastata dalla perdita del marito. Talinda, sposata dal 2006 con il cantante suicidatosi il 20 luglio 2017, dice di avere "l'anima distrutta" e si chiede "come si può andare avanti" dopo una tragedia simile. Ex-modella di Playboy, la donna ha anche regalato a Chester tre bellissimi figli: Taylor Lee, di 11 anni, e le gemelle Lila e Lilly, di sei anni. Ex-modella di Playboy, Talinda Ann Bentley era sposata con il frontman dei Linkin Park dal 2006. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Tyler Lee, nel marzo 2006, e le gemelle Lilly e Lila, nel marzo 2011, che si sono aggiunti agli altri tre bambini avuti da Bennington da precedenti relazioni sentimentali. Chester era molto legato alla moglie, tanto da esternare pubblicamente il suo amore per lei in diverse occasioni: tra i molti selfie sorridenti con la moglie, in un'occasione il cantante dei Linkin Park, rispondendo a una domanda di un utente su Twitter, ha detto che tutto ciò che cercava in una donna "era Talinda".

Di seguito, la traduzione completa della lettera aperta di Talinda Bennington:



"Una settimana fa ho perso la mia anima gemella, e i miei figli non hanno più il loro eroe-papà. Abbiamo avuto una vita da favola e ora tutto è diventato una macabra tragedia shakespeariana. Come faccio ad andare avanti? Come risollevare la mia anima distrutta? L'unica risposta che conosco è allevare i miei bambini con ogni singolo briciolo di amore che mi è rimasto.



Vorrei dire alla comunità dove vivo e ai fan di tutto il mondo che, come famiglia, sentiamo il vostro amore e ringraziamo per le vostre condoglianze. I miei bambini sono troppo piccoli per poter perdere il loro papà. E so che ognuno di voi aiuterà a tenere viva la sua memoria. Lui era una luminosa anima piena di amore, con una voce angelica. E ora non prova più alcun dolore nel cantare le sue canzoni in tutti i nostri cuori. Dio ci benedica tutti e ci aiuti ad avvicinarci l'un l'altro quando stiamo male. Chester avrebbe voluto che noi facessimo questo.

Riposa in pace, amore mio. Per sempre tua, Talinda".

L'omaggio a Chester del Duomo di Utrecht - Il carillon delle 50 campane del Duomo di Utrech (Paesi Bassi) ha eseguito le canzoni "What I've Done" e "Numb" dei Linkin Park per ricordare la figura di Chester Bennington. Le persone presenti in piazza hanno potuto assistere alla perfetta esecuzione delle due hit del gruppo statunitense, riprodotte da Malgosia Fiebig, la carillonneur della città olandese.