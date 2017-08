Quando i Linkin Park si esibivano nella metropolitana di Manhattan

Si continua a commemorare la scomparsa di Chester Bennington, il frontman dei Linkin Park morto lo scorso 20 luglio. Sono numerosi i video a circolare sul web e uno fra i tanti ripropone un concerto un po' particolare: a conclusione di un Pop-Up Event tenutosi nel mese di maggio e trasmesso sul programma mattutino Good Morning America, i Linkin Park si sono infatti esibiti a sorpresa nella metropolitana di Manhattan, fra l'emozione e lo stupore dei passanti. L'obiettivo di questo particolare Pop-Up era proprio coinvolgere gli artisti del mondo musicale in concerti inaspettati nei luoghi più impensati. A chiudere la performance, Chester e la sua band hanno suonato la versione acustica di "In the End", alla quale i fan hanno aggiunto la propria voce.