Il sito TMZ, il primo a dare la notizia della morte di Chester Bennington , ha reso noti nuovi particolari riguardanti i momenti successivi al ritrovamento del corpo del frontman del Linkin Park. La prima persona ad entrare nella stanza è stata la sua domestica, che ha gridato in preda al panico mentre l'autista chiamava la polizia. Sul luogo c'era mezza bottiglia di alcol ma nessuna traccia di droghe, né una lettera d'addio a spiegare il gesto.

IL RICORDO DI MIKE SHINODA: "LA PRIMA FOTO INSIEME" - Intanto il co-fondatore del gruppo Mike Shinoda, ha condiviso una foto sui social, una delle prime dopo l`arrivo di Chester. "Era il 1997 o 1998", ha scritto Shinoda, "Penso che sia stata la nostra prima foto insieme. Avevamo appena detto a Chester che volevamo si unisse a noi, lui si stava per trasferire dall`Arizona a Los Angeles". "Andammo a una pizzeria vicino l`universita' UCLA", si legge "Ci chiamavamo Xero all`epoca e avevamo meno di una mezza dozzina di canzoni pronte. Non avevamo i tatuaggi, non avevamo i capelli rossi, la maggior parte di noi era ancora al college".