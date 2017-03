Chef Rubio contro J-Ax, lite social per colpa di Fedez

Io nello zaino c'avevo la pizza bianca, mi madre non me dice quello che devo fa da circa 20 anni, e me vesto come cazzo me pare @Fedez

"Io nello zaino c'avevo la pizza bianca, mi madre non me dice quello che devo fa da circa 20 anni, e me vesto come c*** me pare" ha cinguettato Rubio. Sono bastati questi 140 caratteri a far infuriare J-Ax, che è subito intervenuto a gamba tesa in difesa dell'amico: "E i c*** tuoi nello zaino non lì tenevi? Sparati Chef Rubio #bastabullismo su Fedez".



La discussione è andata avanti, con lo chef di "Unti e Bisunti" che ha fatto notare come sia un controsenso usare il termine 'sparati' e 'basta bullismo' nella stessa frase e il rapper che gli ha dato del 'morto di fama'. L'ultima stoccata (per ora) è quella di Ax: "Quando uno è un figlio di papà con un team di autori che lavora per farti sembrare del popolo ma alla fine sei una #pussy #pussywhipped".



Grande assente nel botta e risposta è il diretto interessato Fedez. Il 27enne è a Miami dove si sta godendo la sua vacanza extralusso con la Ferragni e l'inseparabile Rovazzi tra divertimento, yacht e tanto relax. Per impegni lavorativi e polemiche varie ci sarà tempo al suo rientro in Italia.