Bruce Willis sarà il protagonista del remake de "Il Giustiziere della Notte"

L'attore, noto per i suoi atteggiamenti rigidi sui set, è stato recentemente licenziato dall'ultimo film di Woody Allen dopo averci lavorato per un paio di giorni.



Dopo diversi flop e b-movie finiti nel dimenticatoio, attualmente Willis è anche coinvolto nel sesto capitolo di "Die Hard", un progetto intitolato "Year One" che ritroverà McClane in due fasi della sua vita, giovanissima recluta di polizia e vecchio agente veterano.