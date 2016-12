Bruce Willis "licenziato" da Woody Allen

Ufficialmente Bruce Willis ha abbandonato il set perché incompatibile con i suoi impegni a Broadway , ma c'è chi assicura che in realtà sia stato licenziato . Una cosa è certa, l'attore non prenderà più parte al nuovo film di Woody Allen . Intanto il regista newyorkese continua a girare scene tra Beverly Hills e Santa Monica e dai primi rumors pare che la trama preveda una relazione molto intima tra Kristen Stewart e Jesse Eisenberg .

Bruce tornerà presto a teatro per mettere in scena "Misery non deve Morire", ma pare che gli impegni non fossero incompatibili con il film di Allen, tanto che l'attore aveva cominciato a girare le prime scene. Più accreditata invece è la versione che parla di un litigio tra i due, dovuto al carattere non proprio facile della star di Hollywood. Nel cast della pellicola, ancora senza titolo, ci sono anche Blake Lively, Parker Posey, Corey Stoll e Anna Camp. Chi sostituirà Willis?