21 settembre 2017 Bruce Springsteen, nuovo album live per le vittime degli uragani

Nuova pubblicazione per Bruce Springsteen, che ha reso disponibile dal 20 settembre l'intero concerto dell'8 dicembre 1978 al Summit di Houston (Texas), in versione audio. I proventi delle vendite saranno destinati al fondo stanziato da MusiCares per le vittime degli uragani che hanno colpito la stessa città texana e la Florida. Il Boss, all'epoca, stava concludendo il tour di "Darkness on the Edge of Town".

Durante la storica esibizione, Bruce Springsteen ha cantato e suonato versioni inedite di alcuni suoi brani - tra cui una "Prove It All Night" di quasi 12 minuti - e altri pezzi a quel tempo non ancora pubblicati, come "Independence Day e "The Ties That Bind", che avrebbero trovato spazio nel disco successivo, "The River" (1980). Presente anche "The Fever", una canzone eseguita dal vivo sin dal 1973 ma rilasciata ufficialmente solo con l'album "18 Tracks" (1999).