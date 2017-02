Bruce Spingsteen invita un giovane fan a suonare sul palco

Nel corso di suo concerto a Brisbane, Australia, Bruce Springsteen ha notato un ragazzo con un cartello che raccontava di aver saltato la scuola per essere lì, con la richiesta di suonare il brano "Growin' Up". Il Boss lo ha così invitato a salire sul palco. Nathan Testa ha imbracciato la chitarra acustica e ha eseguito con il suo idolo la canzone per nulal intimorita dalla situazione.