Bruce Springsteen debutta a Broadway, solo show intimo in teatro

Dopo varie voci incontrollate, ora è ufficiale. Bruce Springsteen debutterà a Broadway in autunno con "Springsteen on Broadway" , un solo show che si terrà al Walter Kerr Theatre . Appuntamento dal 12 ottobre al 26 novembre. L'annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale del Boss, che ha spiegato questa scelta: "Voglio degli show che siano il più intimi possibile. Lo show sarà solo me, la chitarra, il pianoforte, le parole e la musica".

Springsteen terrà otto settimane di concerti, con spettacoli dal martedì a sabato. La vendita dei biglietti si aprirà il 30 agosto su Ticketmaster tramite il sistema "verified fan" anti bagarinaggio, mentre la registrazione sulla piattaforma è iniziata il 9 agosto e si chiuderà il 27.



"Volevo fare degli show che fossero intimi e personali il più possibile. Ho scelto Broadway per questo progetto perchè ha dei bei teatri antichi e mi sembravano la collocazione giusta per ciò che avevo in mente. Di fatto, con una o due eccezioni, i 960 posti del Walter Kerr Theatre sono probabilmente la location più piccola in cui abbia suonato negli ultimi 40 anni. Il mio show è solo me, la chitarra, il piano e le parole e la musica. Una parte dello spettacolo è parlata e una parte è cantata. Segue vagamente l’arco della mia vita e del mio lavoro", scrive sul suo sito il Boss.