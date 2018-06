Beyoncè e Jay-Z, tour flop: i biglietti si regalano nei parcheggi

Che delusione per Beyoncé e Jay-Z! Il tour "On the run II", che li vede protagonisti sul palco, in Gran Bretagna non sta andando come ci si sarebbe aspettato da un duo stellare come il loro. Soltanto 9 delle rimanenti 46 date tra Europa e Stati Uniti, hanno fatto sold-out e gli organizzatori, che hanno speso milioni per il tour, si sono visti costretti ad offrire gratuitamente i biglietti per coprire i posti rimasti vuoti. Sui social i fan commentano stupiti...