Beyoncé e Jay Z "presentano" per la prima volta i loro gemelli... sul palco

Un concerto ricco di sorprese quello che Beyoncé e Jay Z hanno offerto l'altra sera a Cardiff, in Inghilterra, prima tappa dell’"On The Run II Tour". Sul palco Queen B e il marito, non solo hanno rinnovato il loro voto nuziale, ripromettendosi amore eterno, ma hanno anche "presentato", per la prima volta, proiettando alcuni video ed immagini su un mega schermo, i loro due gemelli Rumi e Sir, che compiranno un anno nei prossimi giorni e che la coppia non aveva ancora mai mostrato in pubblico dai giorni successivi alla nascita.