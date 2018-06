Beyoncé e Jay-Z si mostrano in intimità nel book ufficiale del tour "On The Run II"

Il tour "On The Run II" di Beyoncé e Jay-Z non è solo uno show degno di Hollywood, con tanto di palco mastodontico, passerelle sospese e costumi di scena grandiosi. Il tour che le due star stanno condividendo è fatto anche di momenti privati che vengono trasmessi dagli schermi giganti. In più, i fan che assistono ai loro concerti hanno potuto avere un booklet contenente immagini intime e senza filtri delle due star, che raccontano così la loro storia e al loro quotidianità.