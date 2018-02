Barbra Streisand: "Ho fatto clonare il mio cane Samantha"

In una intervista a " Variety ", la 75enne Barbra Streisand ha rivelato di aver fatto clonare la sua cagnolina Samantha , un Coton de Tulear morta l'anno scorso e a cui era estremamente affezionata. Oggi Samantha rivive in "Miss Scarlett" e "Miss Violet", nuovi cuccioli della Streisand. La cantante e attrice ha da sempre manifestato la sua passione per i cani, postando numerosi scatti sui suoi profili social.

Barbra, James (Brolin, il marito) Miss Violet e Miss Scarlett. Tutti insieme appassionatamente sotto lo stesso tetto. E se le prime due cagnoline sono un'eredità dell'amata Samantha, c'è anche un terzo Coton de Tulear di nome Miss Fanny, che però non è un clone.



"Hanno personalità diverse", ha detto Barbra. "Sto aspettando che invecchino, così posso vedere se hanno gli occhi marroni di Sam e la sua serietà". I due nuovi cuccioli sono nati dopo che la cantante aveva fatto prelevare alcune cellule dalla bocca e dallo stomaco della cagnolina.



La morte di Samantha aveva profondamente addolorato Barbra e colpito i suoi follower su Instagram. La cantante americana aveva pubblicato una foto che la ritrae insieme all'animale spiegando che si trattava "dell'ultima volta in cui sono stata immortalata insieme alla mia adorata ragazza Samantha". In precedenza aveva ampiamente testimoniato la sua preoccupazione per le condizioni di salute della cagnolina, deceduta lo scorso maggio.