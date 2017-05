George e Amal Clooney, 10mila dollari per salvare nove cuccioli

Mentre sono in attesa di diventare genitori di due gemelli, George e Amal Clooney hanno donato 10mila dollari a un canile della California per salvare nove cuccioli che erano stati abbandonati in una discarica. La notizia è stata condivissa sulla pagina social dello stesso canile, il Camp Cocker Rescue. George e Amal hanno dato il permesso di svelare i loro nomi per incentivare le persone a fare una donazione.

"Potete immaginare il nostro entusiasmo quando abbiamo saputo che era stata fatta una donazione di 10mila dollari per i nostri cani. I nostri generosi benefattori vorrebbero vedere la donazione raddoppiata da ognuno di voi. Quindi per tutto il mese di maggio, ogni dollari donato servirà per raggiungere altri 10mila dollari" si legge sul post di Facebook. In passato la star di Hollywood aveva dimostrato amore per gli animali adottando un bassotto di quattro anni dal California’s San Gabriel Valley Humane Society.