Clooney: "I gemelli non si chiameranno Casa e Amigos"

Sarà Amal Alamuddin a scegliere i nomi dei gemelli che aspetta da George Clooney. Il divo di Hollywood ha ironicamente detto che la moglie ha già bocciato i nomi che lui aveva proposto. “Mia moglie dice che non possiamo chiamarli Casa e Amigos, questa è l'unica cosa che non possiamo fare” ha detto l'attore in una recente intervista.

“Lei è incredibile” ha detto Clooney riferendosi alla moglie. “Non c'è nulla che posso fare per darle una mano... Ma i pannolini saranno un capitolo importante, non per i bambini, ma per me” ha aggiunto parlando della sua paternità. Amal, elegante e perfetta, è arrivata a Londra per il suo discorso sui crimini di guerra in Siria e in Iraq. Cappottino color cammello, abito rosso fuoco e decolletè fiorate ai piedi, la Alamuddin, 39 anni, porta avanti con grinta il suo lavoro da avvocato e si presenta sempre impeccabile.