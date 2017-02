George Clooney: "Che pazzia diventare papà.. Io e Amal siamo felici"

“Far nascere un bambino in questo mondo… addirittura due! Siamo molto felici, entusiasti, ma anche un po’ nervosi, anche se credo sia normale. Non so da dove vengano le voci che avremo un maschio e una femmina, nemmeno noi lo sappiamo ancora, e non vogliamo saperlo” il divo di Hollywood parla per la prima volta, dopo la conferma che sua moglie, l'avvocato Amal Alamuddin, aspetta due gemelli.



“Siamo stati colti alla sprovvista per il modo in cui si è saputa la cosa - racconta Clooney a Chi - Io ero al funerale di mio cugino, più o meno un mese fa, e ho confidato a un amico che Amal aspettava due gemelli. Lui ne ha parlato a sua moglie, che è giornalista, e non è riuscita a non diffondere la notizia. Avremmo preferito che si venisse a sapere in modo diverso, ma pazienza…”.



L'arrivo dei figli cambierà, secondo l'attore, il frenetico ritmo di vita della coppia: “Abbiamo deciso di essere molto più responsabili, di evitare il pericolo - spiega Clooney - Io non andrò più né in Sud Sudan, né in Congo, Amal non andrà più in Iraq ed eviterà i luoghi dove sa di non essere la benvenuta. Prima me ne fregavo, direi persino che provavo un certo entusiasmo ad andare dove nessun giornalista era mai andato. Abbiamo la fortuna di vivere in tre Paesi: Italia, America e Inghilterra. Ma quando i bambini andranno a scuola, dovremo decidere dove stabilirci. Nell'attesa, continueremo a spostarci in funzione dei rispettivi impegni. La gente pensa che non stiamo mai insieme, ma non ci siamo mai separati per più di una settimana”.



George poi si lascia andare al romanticismo e ammette: “Amal è la persona più intelligente che conosca, è dolce, comprensiva e ha un gran senso dell’umorismo. Per istinto, cerca sempre il lato positivo. Spesso le persone si sentono intimidite da lei: poiché è molto alta, e molto elegante, dà la sensazione di essere un po’ fredda. Quando la conosci, però, ti rendi conto che è esattamente l’opposto. Ci siamo incontrati tardi, e parlo soprattutto per me. E tutto fra noi è andato molto in fretta: in un attimo abbiamo capito che eravamo fatti uno per l’altra, siamo curiosi di ogni esperienza e il futuro ci appassiona”.