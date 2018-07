Asia Argento cita Dante e ricorda Anthony Bourdain con uno scatto di pochi giorni prima del suicidio

Lo scatto, che li ritrae insieme e sorridenti in auto, risale al 27 maggio, 12 giorni prima che Anthony Bourdain si togliesse la vita in una stanza d'albergo a Strasburgo. A postarlo è Asia Argento, compagna dello chef statunitense suicida, che pare non trovare pace al tormento della sua morte. Un tormento che l'attrice e regista esprime anche attraverso alcuni versi dell'Inferno di Dante citati nella didascalia che accompagna la foto.