Asia Argento, nuda allo specchio e col dito medio alzato... insieme ad Anthony Bourdain

"A chi si vorrebbe appropriare della sua morte in maniera contraria al suo modo di pensare, non sappiamo cosa lui avrebbe detto ma possiamo indovinare quale dito avrebbe alzato". Asia Argento , sui social, è più provocatoria che mai e tra le stories pubblica, prima uno scatto in cui appare nuda e tatuata allo specchio e poi uno in cui rende "giustizia" al suo compagno Anthony Bourdain , morto suicida lo scorso 8 giugno, dove mostra un collage in cui lei e lo chef americano alzano il dito medio...

Non si sa bene a chi Asia si riferisca quando parla di coloro che pensano di poter strumentalizzare la morte di Bourdain, ma, come è sua abitudine, l'attrice non ha perso tempo a far sentire la sua voce polemica sui social.

Pochi giorni fa aveva ricordato il compagno scomparso, a cui era legata da un anno, con uno scatto in cui sorrideva accanto a lui e un commento: "Due settimane senza di te".

Il dolore per la sua perdita sembra essere ancora molto intenso, anche se la Argento ha cercato di reagire sin da subito buttandosi a capofitto negli impegni di lavoro. Dalle audizioni come giudice di X Factor, al concerto in Francia con gli Indochine, dove ha cantato una sua canzone "Gloria" composta per la band.