Asia Argento ricorda Anthony Bourdain e... si dà al rock con gli Indochine

Un'inedita Asia Argento in versione rock si è esibita l'altra sera sul palco di Maxéville in Francia con la rock band degli Indochine a quindici giorni dalla morte del fidanzato statunitense, lo chef Anthony Bourdain. Un giorno prima del concerto l'attrice e regista ha ricordato il compagno scomparso con uno scatto su Instagram che li ritrae insieme e una dedica: "Two weeks without you", due settimane senza di te.